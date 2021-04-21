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Хроники коронавируса: главные новости за 21 апреля

Мария Грибова
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: ученые нашли устойчивый к антителам штамм COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученые нашли устойчивый к антителам штамм COVID-19

Ученые Техасского университета A&M выявили новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 BV-1, который оказался невосприимчив к некоторым нейтрализующим антителам, способным сдерживать другие варианты вируса.

COVID-ограничения предложили вводить на федеральном уровне

Заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый заявил, что ввод ограничений из-за пандемии COVID-19 должен проводиться на федеральном уровне. По мнению эксперта, власти регионов заинтересованы в облегчении эпидемиологических ограничений, чтобы наладить экономическую ситуацию.

В Индии выявили новый вариант коронавируса

Западная Бенгалия граничит с пятью штатами Индии, а также с Бангладеш, Бутаном и Непалом. По данным Минздрава страны, за минувшие сутки в штате выявлено 9 819 новых заболевших коронавирусом, всего лечение от COVID проходят более 58,3 тысяч человек.

В ВОЗ заявили о неуязвимости коронавируса

Инвест-Форсайт
Некоторые мутации коронавируса могут быть неуязвимы, вакцины против них бессильны. К такому выводу пришли специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг

Сетевое издание m24.ru
Британские и швейцарские биологи провели исследования на мышах и выяснили, каким образом коронавирус проникает в мозг и какие именно поражения он вызывает.
Коронавирус,ВОЗ,Москва24,
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