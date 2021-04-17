Три миллиона человек умерли от коронавируса

Оперштаб Москвы сообщил о том, что количество умерших от коронавируса в мире превзошло три миллиона человек. Согласно данным университета Хопкинса, отметка в третий миллион была достигнута всего за 93 дня.
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Напомним, что порог в первый миллион был преодолен за 250 дней, второй — за 108. В настоящее время коронавирус был выявлен у 140 миллионов человек во всем мире.
Также за последние сутки в Индии зафиксировано максимальное число летальных исходов – 1 341. Резкий всплеск заболеваемости зарегистрирован в штате Мичиган в США.