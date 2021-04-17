Эксперт назвал неочевидный признак проблем с почками

Сотрудник исследовательского центра Майо доктор Линн Постон рассказал о том, на что следует обратить внимание, чтобы понять, что у вас проблемы с почками, сообщает “МедикФорум”.

Пробуждение посреди ночи от боли в большом пальце ноги, по словам эксперта, должно насторожить человека. Это может быть свидетельством того, что почки не справляются с фильтрацией мочевой кислоты. Кристаллы уратов оседают в суставной щели, чаще всего, в большом пальце ноги. Вследствие сбоя в работе почек, мочевая кислота начинает накапливаться в крови, что может спровоцировать развитие подагры.