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Эксперт назвал неочевидный признак проблем с почками

Александра Нечаева
1 час назад
Сотрудник исследовательского центра Майо доктор Линн Постон рассказал о том, на что следует обратить внимание, чтобы понять, что у вас проблемы с почками, сообщает “МедикФорум”.
Эксперт назвал неочевидный признак проблем с почками
Фото: DepositphotosDepositphotos
Пробуждение посреди ночи от боли в большом пальце ноги, по словам эксперта, должно насторожить человека. Это может быть свидетельством того, что почки не справляются с фильтрацией мочевой кислоты. Кристаллы уратов оседают в суставной щели, чаще всего, в большом пальце ноги. Вследствие сбоя в работе почек, мочевая кислота начинает накапливаться в крови, что может спровоцировать развитие подагры.
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