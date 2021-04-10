Осложнений от COVID-19 вдвое больше, чем от сезонного гриппа

От коронавируса осложнений наблюдается вдвое больше, чем от сезонного гриппа. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу в эфире телеканала "Россия-24".
"Новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторным заболеваниями - неврологического плана и, в том числе, раздела психиатрии",
- сказал он, добавив, что вакцинация позволяет избежать огромного числа проблем.
Мурашко привел статистику, согласно которой мужчины старше 35 лет с положительным тестом на коронавирус имеют осложнения вдвое чаще женщин того же возраста.