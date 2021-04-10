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Осложнений от COVID-19 вдвое больше, чем от сезонного гриппа

Стелла Шмель
3 часа назад
От коронавируса осложнений наблюдается вдвое больше, чем от сезонного гриппа. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу в эфире телеканала "Россия-24".
"Новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторным заболеваниями - неврологического плана и, в том числе, раздела психиатрии",
- сказал он, добавив, что вакцинация позволяет избежать огромного числа проблем.
Мурашко привел статистику, согласно которой мужчины старше 35 лет с положительным тестом на коронавирус имеют осложнения вдвое чаще женщин того же возраста.
Коронавирус,Видео,Михаил Мурашко,
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