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Эпидемиолог предрек снижение заболеваемости COVID в РФ

Елизавета Назарова
23 минуты назад
Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, когда заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт из Роспотребнадзора поделилась, что при соблюдении мер профилактики и ускорении темпов вакцинации, заболеваемость коронавирусом останется на том же уровне или пойдет на спад уже к концу весны.
"Самое главное, чтобы та позитивная тенденция на снижение заболеваемости, которая наметилась еще зимой, продолжалась и дальше. А это во многом зависит от нас самих"
Она также отметила, что ежесуточные колебания количества заболевших могут колебаться в одну и в другую сторону.
Коронавирус,Видео,Роспотребнадзор,
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