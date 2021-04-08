Врач рассказал о последствии COVID-19 для переболевших бессимптомно

Пациенты, перенесшие коронавирус бессимптомно, могут столкнуться с определенными последствиями данной инфекции. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова . Ее слова приводит "Лента.ру".

Как рассказала врач, некоторые переболевшие могут столкнуться с нейропатологией. Медик отметила, что патологические процессы могут коснуться не всех.

Выводы она сделала на основе статьи ученых из Нидерландов, которые заразили коронавирусом мартышек двух разных видов и заметили, что у двух из четырех обезьян одного вида после выздоровления наблюдалась активность в гипофизе. ОТмечается, что все мартышки перенесли коронавирус в легкой форме.

Через 35 дней их умертвили и исследовали их мозг — признаки нейровоспаления обнаружились в мозге почти всех животных, при этом внешне данные изменения заметны не были.

"Получилось, что из восьми обезьян только у одной мозг не пострадал, — отмечает биолог. — После перенесенной болезни поведение животных не отличалось от нормального: у них был нормальный аппетит, ни зрительные рефлексы ни что-то другое не вызывало беспокойство. Проблемы в мозге показало только вскрытие",