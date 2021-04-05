Итальянец устал ждать вакцину и привился «Спутником V» в России

Житель Италии по имени Алессандро Равальоли устал ждать очереди на вакцинацию в своей стране и привился «Спутником V» в России. Об этом пишет RT.

«Если бы мне пришлось ждать своей итальянской смены, мне бы сделали прививку, может быть, осенью»,

— поделился мужчина.

Равальоли сделал уже второй укол «Спутника V» в России и чувствует себя хорошо.