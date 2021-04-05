Ученые выявили вид COVID-19, снижающий эффективность вакцин

«К трем вызывающим беспокойство вариантам, известным как британский (линия B.1.1.7, название VOC202012/01), южноафриканский (линия B.1.351, название 501Y.V2 15) и бразильский (линия Р.1, название P. 1) Служба общественного здравоохранения Англии в феврале добавила новый вид вируса (линия B.1.1.7 + E484K, название VOC202102/02), мутация E484K представляет большую устойчивость к созданным вакцинами антителам, что снижает эффективность вакцин. Из 91 пробы анализов, взятых у пациентов с SARS-CoV-2 в уездах Сучава, Клуж, Яссы, Тимиш и Боташань, было выявлено 88 случаев британского штамма и один случай заражения видом B.1.1.7 + E484K»,