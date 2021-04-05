Ученые выявили вид COVID-19, снижающий эффективность вакцин

Специалисты Университета имени Штефана чел Маре в румынском городе Сучава выявили заражение видом британского штамма коронавируса с мутациями, который снижает эффективность вакцин. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Также известно, что университет заключил соглашения о сотрудничестве с больницами из семи уездов, чтобы проверять анализы. В том числе, он готов заключил соглашения о сотрудничестве с больницами из семи уездов, чтобы проверять анализы.