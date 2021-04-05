Минздрав раскрыл последствия COVID для людей с больным сердцем

Бойцов также уточнил, что после перенесенного коронавируса у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может увеличиваться риск осложнений, в том числе летальных. По его мнению, роль сыграли изменения в оказании экстренной и плановой медпомощи, снижение ее доступности и страх людей обращаться в больницы.