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Минздрав раскрыл последствия COVID для людей с больным сердцем

Мария Грибова
4 часа назад
Главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов раскрыл последствия коронавируса для людей с заболеванием сердца и сосудов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам кардиолога, некоторые, которые перенесли коронавирус, столкнулись с гиподинамией, увеличением массы тела, ростом потребления алкоголя, увеличением уровня стресса, тревожно-депрессивными расстройствами.
Бойцов также уточнил, что после перенесенного коронавируса у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может увеличиваться риск осложнений, в том числе летальных. По его мнению, роль сыграли изменения в оказании экстренной и плановой медпомощи, снижение ее доступности и страх людей обращаться в больницы.
Коронавирус,Видео,Сергей Бойцов,Минздрав РФ,
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