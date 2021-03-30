«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Михаил Мурашко. Люди старшего возраста переносят вакцинацию от COVID-19 даже лучше, чем молодые. Об этом рассказал глава Минздрава РФ

"Лица старше 60 лет действительно переносят, как мы видим сегодня, вакцинацию лучше, у них нет такого подъема температуры. Молодое население чаще реагирует подъемом температуры, но у них быстрее, после первой уже аппликации, формируется иммунитет", — объяснил Мурашко в эфире Первого канала.

Самым опасным для повторного заражения коронавирусом считается возраст старше 65 лет. Об этом рассказал заслуженный врач России Михаил Каган в интервью изданию "Комсомольская правда".

Так, согласно результатам исследования Lancet, у людей старше 65 лет через полгода после заражения защита снижается до 47%

Вакцины от COVID-19, которые используются сейчас, ученые посчитали бесполезными для новых мутаций SARS-CoV-2. Это следует из экспертного опроса объединения НКО People’s Vaccine Alliance («Альянс за вакцины для людей»).

Всего исследователи опросили 77 экспертов-эпидемиологов и вирусологов из 28 стран.

Показатели заболеваемости COVID-19 в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса. Об этом СМИ рассказала заместитель главы российского Министерства здравоохранения.

"Сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции", — объяснила замминистра.

Напомним, на сегодняшний день в России выявлено 4 536 820 случаев коронавируса в 85 регионах.

Заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый в беседе с РИА Новости развеял популярный миф о вакцинации против COVID-19.