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Вакцины посчитали неэффективными против новых мутаций COVID-19

Диана Товсепова
4 часа назад
Вакцины от COVID-19, которые используются сейчас, ученые посчитали бесполезными для новых мутаций SARS-CoV-2. Это следует из экспертного опроса объединения НКО People’s Vaccine Alliance («Альянс за вакцины для людей»).
Всего исследователи опросили 77 экспертов-эпидемиологов и вирусологов из 28 стран.
Две трети респондентов рассказали, что препараты могут оказаться бесполезными уже через год из-за появления новых штаммов инфекции. Треть опрошенных экспертов считают, что новые вакцины понадобятся миру через девять месяцев.
При этом там где уровень вакцинации будет низким, новые штаммы ковида будут устойчивее к действию препаратов, полагают эксперты.
"Не вакцинировав весь мир, мы допустим появление все новых и новых мутаций, в результате чего могут возникнуть штаммы, имеющие устойчивость к сегодняшним вакцинам. Чтобы с ними справиться, понадобится делать новые прививки", — объяснил доцент кафедры эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсальвес.
Он напомнил также, что не все бедные страны получают достаточно вакцин.
Ранее американские ученые установили, что мутации в новых штаммах коронавируса увеличивают его заразность до восьми раз. По данным ВОЗ, британский штамм уже обнаружили в 101 стране, южноафриканский — в 51 государстве, а бразильский — в 29.
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