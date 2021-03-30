Вакцины от COVID-19, которые используются сейчас, ученые посчитали бесполезными для новых мутаций SARS-CoV-2. Это следует из экспертного опроса объединения НКО People’s Vaccine Alliance («Альянс за вакцины для людей»).

Всего исследователи опросили 77 экспертов-эпидемиологов и вирусологов из 28 стран.

Две трети респондентов рассказали, что препараты могут оказаться бесполезными уже через год из-за появления новых штаммов инфекции. Треть опрошенных экспертов считают, что новые вакцины понадобятся миру через девять месяцев.

При этом там где уровень вакцинации будет низким, новые штаммы ковида будут устойчивее к действию препаратов, полагают эксперты.

"Не вакцинировав весь мир, мы допустим появление все новых и новых мутаций, в результате чего могут возникнуть штаммы, имеющие устойчивость к сегодняшним вакцинам. Чтобы с ними справиться, понадобится делать новые прививки", — объяснил доцент кафедры эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсальвес.

Он напомнил также, что не все бедные страны получают достаточно вакцин.