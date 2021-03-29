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Хроники коронавируса: главные новости за 29 марта

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Вакцина от COVID-19 оказалась неэффективна для алкоголиков

Вакцины от коронавируса теряют эффективность в организме человека, у которого уровень этилового спирта поднимается до 1%. Для работы вакцины, по его словам, клетки иммунной системы должны делиться.

Гинцбург рассказал о будущем коронавируса

Следующим этапом распространения COVID-19, по словам эксперта, может стать заражение сельскохозяйственных и домашних животных.

Всплеск заражений коронавирусом с двумя мутациями зафиксирован в Индии

В индийском штате Махараштра выявили новый вариант коронавируса с двумя мутациями, а затем зафиксировали резкий рост заболеваемости.

ВОЗ определила самый вероятный сценарий происхождения COVID-19

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определили, что наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».

Испания в июне введет ковидные паспорта

Министр туризма Испании Рейес Марото заявила, что к июню заработает институт паспортов вакцинации (так называемых «зеленых сертификатов» или ковидных паспортов), что позволит открыть въезд иностранным туристам.
Коронавирус,ВОЗ,РИА Новости,
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