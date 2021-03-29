Вакцины от коронавируса теряют эффективность в организме человека, у которого уровень этилового спирта поднимается до 1%. Для работы вакцины, по его словам, клетки иммунной системы должны делиться.
Следующим этапом распространения COVID-19, по словам эксперта, может стать заражение сельскохозяйственных и домашних животных.
Министр туризма Испании Рейес Марото заявила, что к июню заработает институт паспортов вакцинации (так называемых «зеленых сертификатов» или ковидных паспортов), что позволит открыть въезд иностранным туристам.