«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Вакцины от коронавируса теряют эффективность в организме человека, у которого уровень этилового спирта поднимается до 1%. Для работы вакцины, по его словам, клетки иммунной системы должны делиться.

Следующим этапом распространения COVID-19, по словам эксперта, может стать заражение сельскохозяйственных и домашних животных.

В индийском штате Махараштра выявили новый вариант коронавируса с двумя мутациями, а затем зафиксировали резкий рост заболеваемости.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определили, что наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».