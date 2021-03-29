Всплеск заражений коронавирусом с двумя мутациями зафиксирован в Индии

В индийском штате Махараштра выявили новый вариант коронавируса с двумя мутациями, а затем зафиксировали резкий рост заболеваемости.

При этом на штат приходится почти 2/3 всех новых заражений в стране. Власти уже ввели комендантский час на ночь и продолжают штрафовать за отсутствие масок.