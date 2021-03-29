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Всплеск заражений коронавирусом с двумя мутациями зафиксирован в Индии

Диана Товсепова
5 часов назад
В индийском штате Махараштра выявили новый вариант коронавируса с двумя мутациями, а затем зафиксировали резкий рост заболеваемости.
При этом на штат приходится почти 2/3 всех новых заражений в стране. Власти уже ввели комендантский час на ночь и продолжают штрафовать за отсутствие масок.
При этом, согласно исследованию, маски носят менее 50% индийцев, что и стало причиной второй волны, считают медики. Пока привито только 60 млн жителей почти 1,5-миллиардной страны.
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