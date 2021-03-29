8711 новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки в 84 регионах. 13,1% из них не имели клинических проявлений болезни. При этом в России зафиксировано 293 летальных исхода, а 7 280 выздоровело.

При этом всего на сегодняшний день в РФ выявлено 4 528 543 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период в стране зафиксировано 98 033 летальных исхода, выздоровели 4 146 408 человек.