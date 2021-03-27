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В России выявлено 8 885 случаев коронавируса

Даня Виттиг
1 час назад
За последние сутки в России выявлено 8 885 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни.
В России выявлено 8 885 случаев коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
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В целом, зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 337 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, сколько коронавирус "живет" в доме.
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