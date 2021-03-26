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Ученые: коронавирус может жить в доме до 28 дней

Даня Виттиг
30 минут назад
Инфекционисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний Гуанчжоу выяснили, как долго следы коронавирусной инфекции могут оставаться на предметах. Об этом сообщает nternational Journal of Infectious Diseases.
Ученые: коронавирус может жить в доме до 28 дней
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Весной 2020 года ученые наблюдали за гостиничными номерами, в которых на карантине находились 39 пациентов с COVID-19. Выяснилось, что инфекция сохранялась в помещениях до 28 дней.
Четыре недели подряд вирус обнаруживали на умывальнике, три недели он сохранялся в канализационном отверстии, две недели — на сиденье унитаза. Результат подтвердило ПЦР-тестирование.
Чаще всего следы вируса обнаруживали на чашках (в 100 процентах случаев), раковинах (12,82 процента), туалетных сиденьях (7,89 процента) телефонах (5,56 процента) и прикроватных столиках (5,56 процента).
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