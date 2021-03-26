Ученые: коронавирус может жить в доме до 28 дней

Инфекционисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний Гуанчжоу выяснили, как долго следы коронавирусной инфекции могут оставаться на предметах. Об этом сообщает nternational Journal of Infectious Diseases.

Весной 2020 года ученые наблюдали за гостиничными номерами, в которых на карантине находились 39 пациентов с COVID-19. Выяснилось, что инфекция сохранялась в помещениях до 28 дней.

Четыре недели подряд вирус обнаруживали на умывальнике, три недели он сохранялся в канализационном отверстии, две недели — на сиденье унитаза. Результат подтвердило ПЦР-тестирование.