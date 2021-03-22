Дети с ожирением оказались в серьезной группе риска по COVID-19

У детей с ожирением чаще возникают различные последствия после перенесенного коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Заместитель директора института по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов
рассказал, что в течение года российские эпидемиологи зарегистрировали более 30 случаев мультивоспалительного постковидного синдрома у несовершеннолетних. Известно, что при осложнении поражаются две и более системы организма, лечение которых должно проходить только в условиях стационара или в отделениях интенсивной терапии и реанимации. А фактором развития такой патологии стало ожирение.
Синдром проявляется в виде стойкой лихорадки, сниженного артериального давления, проблемами с сердечно-сосудистой системой, почками, желудочно-кишечным трактом, неврологическими, гематологическими, дерматологическими симптомами.
При воспалении начинают агрессивно вести себя иммунные молекулы, которые образуются в жировой ткани в процессе метаболизма. Также на развитие мультивоспалительного синдрома влияют уже имеющиеся у ребенка заболевания, такие как диабет, хронические заболевания сердца, легких и сосудов, различные иммунодефициты, артериальная гипертензия.