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Ученые заявили, что прививка от COVID-19 не вызывает бесплодие 

Катерина Саломе 2 часа назад
Ученые заявили, что прививка от COVID-19 не вызывает бесплодие
Фото: depositphotos.com
Российские ученые опровергли слухи о риске бесплодия после прививки от коронавируса. По их словам, никакой угрозы для репродуктивной и других функций человеческого организма не существует. Об этом эксперты заявили в интервью RT.
Замдиректор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова рассказал, что перед регистрацией все вакцины от COVID-19 тестируют на потенциальную угрозу организму.

«Эффективность и безопасность — это два ключевых параметра, которые являются важными критериями для диагностики вакцины»,

— отметил Горелов.
По его словам, слухи об угрозе репродуктивной функции после вакцины безосновательны. Эксперт выразил недоумение, почему эта информация тиражируется в Сети.

«Никакие вакцины не вызывают бесплодия»,

— заявил ученый.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что реабилитолог рассказал, как восстановить легкие после COVID-19.
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Коронавирус , Александр Горелов , Роспотребнадзор
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