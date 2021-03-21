Ученые заявили, что прививка от COVID-19 не вызывает бесплодие 

Российские ученые опровергли слухи о риске бесплодия после прививки от коронавируса. По их словам, никакой угрозы для репродуктивной и других функций человеческого организма не существует. Об этом эксперты заявили в интервью RT.
Замдиректор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова рассказал, что перед регистрацией все вакцины от COVID-19 тестируют на потенциальную угрозу организму.
«Эффективность и безопасность — это два ключевых параметра, которые являются важными критериями для диагностики вакцины»,
— отметил Горелов.
По его словам, слухи об угрозе репродуктивной функции после вакцины безосновательны. Эксперт выразил недоумение, почему эта информация тиражируется в Сети.
«Никакие вакцины не вызывают бесплодия»,
— заявил ученый.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что реабилитолог рассказал, как восстановить легкие после COVID-19.