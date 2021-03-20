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За сутки в России выявлено 9 632 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом 11,8% из них не имели клинических проявлений болезни.

Всего зафиксировано за сутки 392 летальных исхода, полностью выздоровели 11 279 человек.

Оперативный штаб

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 447 570 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 4 060 652 человека, зафиксировано 94 659 летальных исходов.