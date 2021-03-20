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Проценко: “Это остается самым сложным”

Александра Нечаева
1 час назад
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, что для него оказалось самым сложным в борьбе с коронавирусом, его слова приводит RT.
Проценко: “Это остается самым сложным”
Фото: Facebook/Denis ProtsenkoFacebook/Denis Protsenko
Проценко отметил, что за последний год, с самого начала пандемии, он не виделся со своими родителями. Именно отсутствие живого контакта с родственниками, по словам врача, является лично для него одним из самых трудных моментов, возникших за год борьбы с коронавирусом.
Проценко отметил, что его родители до конца еще не привиты от коронавирусной инфекции, поэтому пока видеться и общаться с отцом и матерью вживую он не может.
Это остается самым сложным,
— поделился Проценко.
Коронавирус,
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