Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Почта

8 998 новых случаев коронавируса выявлено в России

Мира Маркина
3 часа назад
8 998 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, зафиксировано 427 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 755 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 4 418 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 93 364 летальных исхода, выздоровели 4 024 975 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в ВОЗ назвали главную ошибку в борьбе с пандемией коронавируса.
Коронавирус,Видео,ВОЗ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители