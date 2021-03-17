8 998 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксировано 427 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 755 человек.