В ВОЗ назвали главную ошибку в борьбе с пандемией коронавируса 

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич назвал главной ошибкой стран в борьбе с пандемией коронавируса — полагаться только на вакцины. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».
«Базовые меры по обеспечению публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать»,
— подчеркнул Язаревич.
Они призвал страны использовать все возможности, чтобы победить пандемию коронавируса.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Роскачество оценило эффективность защиты масок от коронавируса.