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В ВОЗ назвали главную ошибку в борьбе с пандемией коронавируса 

Мария Грибова 38 минут назад
В ВОЗ назвали главную ошибку в борьбе с пандемией коронавируса
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич назвал главной ошибкой стран в борьбе с пандемией коронавируса — полагаться только на вакцины. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Базовые меры по обеспечению публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать»,

— подчеркнул Язаревич.
Они призвал страны использовать все возможности, чтобы победить пандемию коронавируса.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Роскачество оценило эффективность защиты масок от коронавируса.
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Коронавирус , Тарик Язаревич , ВОЗ , Lenta.ru
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