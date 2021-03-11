Роскачество оценило эффективность защиты масок от коронавируса

Маски от коронавируса оценили в Роскачестве совместно с Федеральным медико-биологическим агентством . Об этом сообщают РИА Новости.

По мнению экспертов, ни одна медицинская защитная маска не гарантирует полную защиту от коронавируса, при этом отдельные виды не пропускают бактерии.

Были исследованы медицинские маски, в том числе одноразовые и многоразовые, а также средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2).

В итоге, стало ясно, что все маски пропускают вирусы, ни одна не гарантирует стопроцентной защиты. Лучший результат показала нетканевая маска с вирусной проницаемостью 56,2 процента, а худший — маска-респиратор KN95 FFP2. Тканевые маски не рекомендованы к использованию.

В Роскачестве добавили, что ни одна маска не может быть использована в «красных зонах» больниц, но подходит для бытового применения.