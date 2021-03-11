Роскачество оценило эффективность защиты масок от коронавируса

По мнению экспертов, ни одна медицинская защитная маска не гарантирует полную защиту от коронавируса, при этом отдельные виды не пропускают бактерии.
Были исследованы медицинские маски, в том числе одноразовые и многоразовые, а также средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2).
В итоге, стало ясно, что все маски пропускают вирусы, ни одна не гарантирует стопроцентной защиты. Лучший результат показала нетканевая маска с вирусной проницаемостью 56,2 процента, а худший — маска-респиратор KN95 FFP2. Тканевые маски не рекомендованы к использованию.
В Роскачестве добавили, что ни одна маска не может быть использована в «красных зонах» больниц, но подходит для бытового применения.
«Маска в первую очередь перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека: капли при ношении маски уходят вбок и вниз, что снижает риск заразить других людей», — заявили эксперты.