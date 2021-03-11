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Роскачество оценило эффективность защиты масок от коронавируса

Даня Виттиг
2 часа назад
Маски от коронавируса оценили в Роскачестве совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. Об этом сообщают РИА Новости.
Роскачество оценило эффективность защиты масок от коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По мнению экспертов, ни одна медицинская защитная маска не гарантирует полную защиту от коронавируса, при этом отдельные виды не пропускают бактерии.
Были исследованы медицинские маски, в том числе одноразовые и многоразовые, а также средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2).
В итоге, стало ясно, что все маски пропускают вирусы, ни одна не гарантирует стопроцентной защиты. Лучший результат показала нетканевая маска с вирусной проницаемостью 56,2 процента, а худший — маска-респиратор KN95 FFP2. Тканевые маски не рекомендованы к использованию.
В Роскачестве добавили, что ни одна маска не может быть использована в «красных зонах» больниц, но подходит для бытового применения.
«Маска в первую очередь перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека: капли при ношении маски уходят вбок и вниз, что снижает риск заразить других людей», — заявили эксперты.
Ранее "Рамблер" сообщал, какой должна быть толщина маски.
Коронавирус,Федеральное медико-биологическое агентство,
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