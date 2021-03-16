Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

9 393 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Диана Товсепова 2 часа назад
9 393 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
9 393 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, в стране за сутки зафиксировано 443 летальных исхода. Полностью выздоровели 10 644 человека.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 4 409 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 937 летальных исхода, выздоровели 4 014 220 человек.
Ранее "Рамблер" рассказывал, по какой причине, согласно опросу, россияне идут на вакцинацию.
Видео дня. Почему инфаркт все чаще случается у молодых
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что случится, если сердце увеличится, а легкие сожмутся
03:21
Что случится, если сердце увеличится, а легкие сожмутся
Болезни и лекарства
Привычки, которые гробят здоровье зубов
08:41
Привычки, которые гробят здоровье зубов
Болезни и лекарства
Почему инфаркт чаще случается у молодых
06:07
Почему инфаркт чаще случается у молодых
Болезни и лекарства
Почему так плохо во время похмелья
05:06
Почему так плохо во время похмелья
Наука
Почему постоянно хочется интимной близости
05:37
Почему постоянно хочется интимной близости
Наука
«Бактерии-сладкоежки»: откуда берется кариес
04:41
«Бактерии-сладкоежки»: откуда берется кариес
Наука
Самые странные вещи, найденные рентгеном
09:07
Самые странные вещи, найденные рентгеном
Наука
Кому грозит язва желудка
06:10
Кому грозит язва желудка
Болезни и лекарства
10 самых опасных вирусов в мире
06:13
10 самых опасных вирусов в мире
Наука
Что делать, если стреляет в ухе
06:08
Что делать, если стреляет в ухе
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение