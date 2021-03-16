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9 393 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, в стране за сутки зафиксировано 443 летальных исхода. Полностью выздоровели 10 644 человека.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 4 409 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 937 летальных исхода, выздоровели 4 014 220 человек.