Мясников объяснил смерти после вакцинации AstraZeneca

Главврач и телеведущий Александр Мясников объяснил смерти после вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом он сообщил в эфире НСН.

По его словам, после прививки у пациентов были риски образования тромба из-за предшествующего тромбоза.

Мясников добавил, что ни одна вакцина не обладает 100-процентной безопасностью.

«Сегодня, как мы знаем, при всех прививках не от COVID-19 на миллион введений примерно одно серьезное осложнение. Поэтому говорить, что AstraZeneca смертельно опасна, нельзя».

Врач также отметил, что российская вакцина все равно не попадет на европейский рынок из-за экономических соображений.

«Страны ЕС не перейдут на "Спутник V", пока их жареный петух в одно место не клюнет. Но клюнет он их скоро, и дело тут не в проблемах с AstraZeneca, а просто в недостатке объемов производства вакцин и их доставкой».