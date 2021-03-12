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Мясников объяснил смерти после вакцинации AstraZeneca

Даня Виттиг
38 минут назад
Главврач и телеведущий Александр Мясников объяснил смерти после вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом он сообщил в эфире НСН.
Мясников объяснил смерти после вакцинации AstraZeneca
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По его словам, после прививки у пациентов были риски образования тромба из-за предшествующего тромбоза.
Мясников добавил, что ни одна вакцина не обладает 100-процентной безопасностью.
«Сегодня, как мы знаем, при всех прививках не от COVID-19 на миллион введений примерно одно серьезное осложнение. Поэтому говорить, что AstraZeneca смертельно опасна, нельзя».
Врач также отметил, что российская вакцина все равно не попадет на европейский рынок из-за экономических соображений.
«Страны ЕС не перейдут на "Спутник V", пока их жареный петух в одно место не клюнет. Но клюнет он их скоро, и дело тут не в проблемах с AstraZeneca, а просто в недостатке объемов производства вакцин и их доставкой».
На данный момент девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. До этого она была поставлена в 17 стран Европы.
Коронавирус,Александр Мясников,ЕС,
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