Иммунитет к сезонным болезням делает человека неуязвимым перед COVID-19

Это люди, которые переболели распространенными в России вариантами коронавируса, и те, кто привился вакцинами от COVID-19.
Привитые не заболеют, потому что антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, так и референс.
При этом профессор вирусологии, научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов
заявил, что пока очень мало людей смогли получить иммунитет к коронавирусу после столкновения с другими заболеваниями.
Чепурнов заявил, что иммунитет к сезонным болезням может стать причиной неуязвимости к COVID-19. Немецкие ученые и пришли к выводу, что примерно у трети населения есть антитела к сезонным коронавирусам. Однако даже при наличии базового иммунитета, для его реализации необходимо определенное время.