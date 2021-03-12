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Иммунитет к сезонным болезням делает человека неуязвимым перед COVID-19

Даня Виттиг
1 час назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала группу россиян, которая защищена от британского штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Иммунитет к сезонным болезням делает человека неуязвимым перед COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Это люди, которые переболели распространенными в России вариантами коронавируса, и те, кто привился вакцинами от COVID-19.
Привитые не заболеют, потому что антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, так и референс.
При этом профессор вирусологии, научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что пока очень мало людей смогли получить иммунитет к коронавирусу после столкновения с другими заболеваниями.
Чепурнов заявил, что иммунитет к сезонным болезням может стать причиной неуязвимости к COVID-19. Немецкие ученые и пришли к выводу, что примерно у трети населения есть антитела к сезонным коронавирусам. Однако даже при наличии базового иммунитета, для его реализации необходимо определенное время.
Коронавирус,Александр Чепурнов,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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