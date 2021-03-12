Иммунитет к сезонным болезням делает человека неуязвимым перед COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала группу россиян, которая защищена от британского штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Это люди, которые переболели распространенными в России вариантами коронавируса, и те, кто привился вакцинами от COVID-19.

Привитые не заболеют, потому что антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, так и референс.

При этом профессор вирусологии, научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что пока очень мало людей смогли получить иммунитет к коронавирусу после столкновения с другими заболеваниями.