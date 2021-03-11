Власти некоторых стран приостановили использование вакцины AstraZeneca

Власти нескольких стран Евросоюза на время перестали делать жителям прививки препаратом компании AstraZeneca. Это случилось после сообщений о случаях тромбоэмболии (закупорки сосуда оторвавшимся тромбом). Об этом сообщает РИА Новости.
«Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим ее на паузу. Есть надежные документы, показывающие, что эта вакцина безопасна и эффективна. Но мы должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах»,
— ранее заявил директор Управления здравоохранения Дании Сёрен Брострём.
Такие же меры приняли Эстония, Литва, Люксембург, Кипр, Латвия, Норвегия, Исландия и Австрия.
В целом эта партия общим количеством в миллион доз попала в 17 стран Евросоюза: Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию.