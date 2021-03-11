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Власти некоторых стран приостановили использование вакцины AstraZeneca

Мария Грибова
2 часа назад
Власти нескольких стран Евросоюза на время перестали делать жителям прививки препаратом компании AstraZeneca. Это случилось после сообщений о случаях тромбоэмболии (закупорки сосуда оторвавшимся тромбом). Об этом сообщает РИА Новости.
«Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим ее на паузу. Есть надежные документы, показывающие, что эта вакцина безопасна и эффективна. Но мы должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах»,
— ранее заявил директор Управления здравоохранения Дании Сёрен Брострём.
Такие же меры приняли Эстония, Литва, Люксембург, Кипр, Латвия, Норвегия, Исландия и Австрия.
В целом эта партия общим количеством в миллион доз попала в 17 стран Евросоюза: Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Мясников объяснил избыточную смертность от COVID-19.
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