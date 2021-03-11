Мясников объяснил избыточную смертность от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил причины возникновения избыточной смертности из-за COVID-19. Об этом доктор сообщил в эфире утреннего шоу Владимира Соловьева

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

По словам врача, ежегодно в мире умирало от 60 до 70 миллионов человек из-за сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и заболеваний легких. COVID-19 унес жизни около двух миллионов жизней.

«До сих пор мы не определились со статистикой, потому что эти два миллиона жизней — это жизни людей, которые и так должны были умереть бы в ближайшее, скажем так, время», — заявил доктор.

В то же время на фоне борьбы с коронавирусом выросло количество смертей от других заболеваний.

«Это не должно удивлять, потому что в принципе идет война. Реальная война с закрытием границ, с комендантским часом, с запиранием людей, с ограничением свободы людей, с неоказанием медицинской помощи», — описал свое видение ситуации Мясников.