Мясников объяснил избыточную смертность от COVID-19

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По словам врача, ежегодно в мире умирало от 60 до 70 миллионов человек из-за сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и заболеваний легких. COVID-19 унес жизни около двух миллионов жизней.
«До сих пор мы не определились со статистикой, потому что эти два миллиона жизней — это жизни людей, которые и так должны были умереть бы в ближайшее, скажем так, время», — заявил доктор.
В то же время на фоне борьбы с коронавирусом выросло количество смертей от других заболеваний.
«Это не должно удивлять, потому что в принципе идет война. Реальная война с закрытием границ, с комендантским часом, с запиранием людей, с ограничением свободы людей, с неоказанием медицинской помощи», — описал свое видение ситуации Мясников.
Смертность связана еще и с тем, что во многих странах коронавирус разрушил привычную систему оказания медицинской помощи.Там на каждого умершего от COVID-19 приходится двое умерших от неоказания медицинской помощи, а также из-за коронавируса «упустили раннюю диагностику онкологии».