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Онколог опровергла миф о связи рака и травмы родинки 

Мира Маркина 1 час назад
Онколог опровергла миф о связи рака и травмы родинки
Фото: depositphotos.com
Онколог, дерматовенеролог Консультативно-диагностического центра НМИЦ онкологии имени Петрова Ольга Кунина развенчала популярный миф о родинках. Об этом сообщает агентство "Росбалт".
По словам эксперта, прямой связи между риском развития рака и травмой родинки нет. Врач подчеркнула, что ретроспективные исследования опровергли этот миф. Однако, если произошло повреждение родинки, Кунина посоветовала проконсультироваться с врачом.
Как только родинка подверглась воздействию извне, необходимо обработать ее раствором антисептика при помощи марлевой салфетки или бинта. Вместо пластыря лучше использовать стерильную повязку из марлевой салфетки. Для дальнейшего лечения медик рекомендовала обратиться к онкологу или дерматологу.
После травматизации родинки поводом для беспокойства могут стать изменения ее цвета, фактуры или формы, цвета кожи вокруг нее, появление зуда, жжения или других болезненных ощущений.
Доктор также посоветовала не удалять новообразование без консультации с врачом в косметических целях.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач рассказал, почему появляются красные родинки.
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