Немец прилетел с семьей в РФ ради «Спутника V» и поделился результатом

Сотрудник страховой компании Штефан Хайлеманн из Германии прилетел с семьей в Россию ради вакцины «Спутник V» и поделился впечатлениями. Об этом сообщает Focus.

По словам Хайлеманна, российская вакцина — лучшая из всех существующих на сегодняшний день.

«Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника"», — объяснил немец.

Хайлеманн отметил, что после вакцинации почувствовал себя разбитым и заметил повышенную температуру. Но на следующий день все прошло.

Немец добавил, что жизнь в России сейчас приятнее, чем в Германии, имея в виду разницу в ограничительных мерах по борьбе с пандемией.