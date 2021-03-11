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Немец прилетел с семьей в РФ ради «Спутника V» и поделился результатом

Даня Виттиг
2 часа назад
Сотрудник страховой компании Штефан Хайлеманн из Германии прилетел с семьей в Россию ради вакцины «Спутник V» и поделился впечатлениями. Об этом сообщает Focus.
Немец прилетел с семьей в РФ ради «Спутника V» и поделился результатом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам Хайлеманна, российская вакцина — лучшая из всех существующих на сегодняшний день.
«Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника"», — объяснил немец.
Хайлеманн отметил, что после вакцинации почувствовал себя разбитым и заметил повышенную температуру. Но на следующий день все прошло.
Немец добавил, что жизнь в России сейчас приятнее, чем в Германии, имея в виду разницу в ограничительных мерах по борьбе с пандемией.
«Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться», — заверил он.
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