9 079 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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9 079 новых случаев коронавируса выявлено в 83 регионах России за последние сутки. Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксировано 466 летальных исходов, за сутки в России полностью выздоровели 13 350 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 4 351 553 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 275 летальных исходов, выздоровели 3 945 527 человек.