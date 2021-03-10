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9 079 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 38 минут назад
9 079 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
9 079 новых случаев коронавируса выявлено в 83 регионах России за последние сутки. Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, зафиксировано 466 летальных исходов, за сутки в России полностью выздоровели 13 350 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 4 351 553 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 275 летальных исходов, выздоровели 3 945 527 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыта особая опасность коронавируса весной.
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