10 595 новых случаев COVID-19 выявили в России

Все новости на карте

За последние сутки в России зарегистрировали 10 595 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни.

Как сообщает оперативный штаб, за день зафиксировано 368 летальных исходов, полностью выздоровели 11 576 человек.

Большего всего новых случаев COVID-19 в Москве (1534) и Санкт-Петербурге (968). По остальным регионам статистика распределилась следующим образом:

стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России зарегистрировали 4 322 776 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 89 094 пациента, выздоровели — 3 911 924.