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В России выявили 10 595 новых случаев коронавируса 

Анна Арсеньева 1 час назад
10 595 новых случаев COVID-19 выявили в России
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России зарегистрировали 10 595 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни.
Как сообщает оперативный штаб, за день зафиксировано 368 летальных исходов, полностью выздоровели 11 576 человек.
Большего всего новых случаев COVID-19 в Москве (1534) и Санкт-Петербурге (968). По остальным регионам статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус.рф
За все время пандемии в России зарегистрировали 4 322 776 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 89 094 пациента, выздоровели — 3 911 924.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые сообщили о психических проблемах у переболевших COVID-19.
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