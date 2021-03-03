Медика парализовало после коронавируса 

Американец Десман Сильва заболел коронавирусом на работе. Спустя некоторое время его парализовало. Об этом сообщает CNN Newsource.

25-летний молодой человек работал медбратом в больнице Бостона. Он перенес коронавирус, однако вскоре из-за ослабленной иммунной системы заболел острым рассеянным энцефаломиелитом.

Однажды американец внезапно перестал дышать. Он был в кафе и у него отнялись руки. Медика доставили в реанимацию и подключили к искусственной вентиляции легких.

"Трудно быть беспомощным. Но когда мы видим, как он улыбается и шутит, мы набираемся сил, чтобы помогать ему в восстановлении", — рассказал отец молодого человека.

Десмон Сильма восемь месяцев провел в больнице, а сейчас его забрали домой.