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Медика парализовало после коронавируса 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Медика парализовало после коронавируса
Фото: Кадр из видео
Американец Десман Сильва заболел коронавирусом на работе. Спустя некоторое время его парализовало. Об этом сообщает CNN Newsource.
25-летний молодой человек работал медбратом в больнице Бостона. Он перенес коронавирус, однако вскоре из-за ослабленной иммунной системы заболел острым рассеянным энцефаломиелитом.
Однажды американец внезапно перестал дышать. Он был в кафе и у него отнялись руки. Медика доставили в реанимацию и подключили к искусственной вентиляции легких.

"Трудно быть беспомощным. Но когда мы видим, как он улыбается и шутит, мы набираемся сил, чтобы помогать ему в восстановлении", — рассказал отец молодого человека.

Десмон Сильма восемь месяцев провел в больнице, а сейчас его забрали домой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые объяснили, как COVID-19 разрушает сердце.
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