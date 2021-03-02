Год первому случаю COVID в России: каким он был 

Сейчас паника из-за коронавируса постепенно отступает: у переболевших и вакцинированных есть антитела. Год назад в России был зарегистрирован первый случай новой коронавирусной инфекции у мужчины в Москве, прилетевшего из Италии. Тогда мир охватила паника и беспокойство за свое будущее из-за того, что люди столкнулись с неизвестной болезнью.

За год была самоизоляция на несколько месяцев, снятие ограничений, закрытие и открытие границ, а также создание различных вакцин и многое другое. Смотрите видео и вспоминайте, что происходило за год с коронавирусом в России.