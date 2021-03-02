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Врач рассказал, когда в России появится коллективный иммунитет 

Диана Товсепова 2 часа назад
Врач рассказал, когда в России появится коллективный иммунитет
Фото: depositphotos.com
Коллективный иммунитет к COVID-19 на уровне 60% в России стоит ожидать до второй половины 2021 года. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский изданию РИА Новости.
Он объяснил механизмы формирования коллективного иммунитета:

"Коллективный иммунитет может формироваться по двум механизмам. Первое — это реальная встреча человека с вирусом или перенесено заболевание с бессимптомным носительством. Второе — это вакцинация. Темпы вакцинации на данный момент демонстрируют, что вакцинировано чуть больше 2% населения, и это где-то около месяца массовой вакцинации", — отметил Вознесенский.

По словам эксперта, при наращивании скорости вакцинации, образуется большее число людей, не восприимчивых к вирусу. Однако для объективной оценки коллективного иммунитета нужны регулярные исследования.

"В прошлом году ещё на момент ноября (мэр Москвы) Сергей Собянин заявлял, что около 50-60% москвичей имеют антитела. Одна из коммерческих тест-лабораторий проводила исследование по тем, кто обращался к ним, и по их исследованиям тоже около 60% населения крупных городов уже имели антитела. Также где-то в ноябре было заявление одного из сотрудников Роспотребнадзора о первых результатах проведённых популяционных исследований, там тоже уже была цифра порядка 50-60%. Если брать за основу вот эти три источника, есть вероятность, что у нас иммунитет сформируется несколько раньше, чем вторая половина 2021 года", — заключил медик.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какой тип иммунитета может справиться с ковидом.
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Комментарии 1
Коронавирус , Сергей Вознесенский , Сергей Собянин , РУДН , Роспотребнадзор , РИА Новости
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