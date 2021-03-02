Врач рассказал, когда в России появится коллективный иммунитет 

"В прошлом году ещё на момент ноября (мэр Москвы) Сергей Собянин заявлял, что около 50-60% москвичей имеют антитела. Одна из коммерческих тест-лабораторий проводила исследование по тем, кто обращался к ним, и по их исследованиям тоже около 60% населения крупных городов уже имели антитела. Также где-то в ноябре было заявление одного из сотрудников Роспотребнадзора о первых результатах проведённых популяционных исследований, там тоже уже была цифра порядка 50-60%. Если брать за основу вот эти три источника, есть вероятность, что у нас иммунитет сформируется несколько раньше, чем вторая половина 2021 года", — заключил медик.