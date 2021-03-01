Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

11 571 новый случай коронавируса выявлен в России 

Мира Маркина 30 минут назад
11 571 новый случай коронавируса выявлен в России
Фото: depositphotos.com
11 571 новый случай коронавируса выявлен в 84 регионах России за последние сутки. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, зафиксировано 333 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 277 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 4 257 650 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 455 летальных исходов, выздоровели 3 823 074 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врачи объяснили смертельный случай после вакцины коронавируса.
Видео дня. Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
06:15
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Болезни и лекарства
Кому нужна реабилитация после коронавируса
03:09
Кому нужна реабилитация после коронавируса
Коронавирус
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
08:07
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
ЗОЖ
Что будет, если содрать родинку
02:01
Что будет, если содрать родинку
Болезни и лекарства
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение