11 571 новый случай коронавируса выявлен в России 

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11 571 новый случай коронавируса выявлен в 84 регионах России за последние сутки. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксировано 333 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 277 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 4 257 650 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 455 летальных исходов, выздоровели 3 823 074 человека.