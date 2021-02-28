Роспотребнадзор назвал долю россиян с иммунитетом к COVID-19 

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал долю россиян, у которых выработался иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, иммунной защитой обладают около девяти миллионов человек. Горелов также отметил, что когда иммунитет выработается у 60-70% населения России, только тогда можно говорить о замедлении темпов распространения коронавируса.