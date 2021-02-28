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Роспотребнадзор назвал долю россиян с иммунитетом к COVID-19 

Мария Грибова 1 час назад
Роспотребнадзор назвал долю россиян с иммунитетом к COVID-19
Фото: РИА Новости
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал долю россиян, у которых выработался иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает «Российская газета».
По его словам, иммунной защитой обладают около девяти миллионов человек. Горелов также отметил, что когда иммунитет выработается у 60-70% населения России, только тогда можно говорить о замедлении темпов распространения коронавируса.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Мясников рассказал, как следует готовиться к анализу крови.
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Коронавирус , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор
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