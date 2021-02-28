Мясников рассказал, как следует готовиться к анализу крови 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как правильно готовиться к анализу крови. Этим он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт посоветовал обязательно уточнять у врача, стоит ли приходить голодным или нет на сдачу анализа крови. Также следует обязательно сообщить врачу о препаратах, которые принимаются на данный момент. Отдельно доктор отметил необходимость полностью отказаться от алкоголя за некоторое время до сдачи анализа.