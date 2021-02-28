Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Мясников рассказал, как следует готовиться к анализу крови 

Мария Грибова 28 февраля 2021
Мясников рассказал, как следует готовиться к анализу крови
Фото: depositphotos.com
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как правильно готовиться к анализу крови. Этим он поделился в эфире телеканала «Россия 1».
Эксперт посоветовал обязательно уточнять у врача, стоит ли приходить голодным или нет на сдачу анализа крови. Также следует обязательно сообщить врачу о препаратах, которые принимаются на данный момент. Отдельно доктор отметил необходимость полностью отказаться от алкоголя за некоторое время до сдачи анализа.
Ранее «Рамблер» писал о том, с каким кашлем нужно срочно обратиться к врачу.
Видео дня. Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
Новости , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
11:30
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
ЗОЖ
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
06:15
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Болезни и лекарства
Кому нужна реабилитация после коронавируса
03:09
Кому нужна реабилитация после коронавируса
Коронавирус
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
08:07
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
ЗОЖ
Что будет, если содрать родинку
02:01
Что будет, если содрать родинку
Болезни и лекарства
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение