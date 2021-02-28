В России выявлено 11 359 новых случаев COVID-19 

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За последние сутки в России зафиксировали 11 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в стране зарегистрировано 379 летальных исходов, полностью выздоровел 12 391 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 по-прежнему в Москве (1737) и Санкт-Петербурге (939). По остальным регионам статистика распределилась следующим образом:

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За все время распространения коронавируса в России выявлено 4 246 079 случаев COVID-19 в 85 регионах, зафиксировано 86 122 летальных исхода, выздоровели 3 811 797 человек.