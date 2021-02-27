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В Роспотребнадзоре назвали уровень опасности штаммов COVID-19 

Даня Виттиг 2 часа назад
В Роспотребнадзоре назвали уровень опасности штаммов COVID-19
Фото: depositphotos.com
Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал ситуацию с новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, все мутации коронавируса, выявленные в России, носят нейтральный характер.

«Мутации среди циркулирующих коронавирусов в нашей стране бесспорно, происходят, это эволюционное свойство вирусов, но они пока не столь значимы и, учитывая масштабы страны и расстояния, они пока не закрепляются и не доминируют, пока на них не стоит обращать внимания, и тем паче менять состав вакцин», — сказал Горелов.

Горелов отметил, что Роспотребнадзор организовал 112 точек, где изучают циркуляцию новых штаммов. Он также добавил, что российские вакцины полностью защищают от тех мутаций, которые есть в настоящий момент.
Пока опасаться британского штамма не стоит, так как ограничительные меры работают в позитивную сторону.
Ранее "Рамблер" сообщал, какую версию появления коронавируса расследует ВОЗ.
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Коронавирус , Александр Горелов , ВОЗ , Роспотребнадзор
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