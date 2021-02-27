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В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт» 

Даня Виттиг 33 минуты назад
В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт»
Фото: depositphotos.com
В Москве началась вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины «Спутник Лайт». Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.
По словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, со временем объемы вакцинации будут расти. Сейчас участие в исследовании могут люди старше 18 лет без медицинских противопоказаний.
Ключевые ограничения для прививки — наличие антител к коронавирусу, пройденная вакцинация, поставленная в течение 30 дней, ОРВИ в последние две недели. В исследовании также смогут принять участие люди, которые переболели коронавирусом или болеют им сейчас.

«Мы очень заинтересованы, чтобы к осеннему сезону, к периоду роста вирусных заболеваний, у москвичей был больший выбор и вакцин, и форм этих вакцин», — рассказала Ракова.

«Спутник Лайт» представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится в два этапа. По данным врачей, новый препарат будет действовать быстрее и защищать на 85%.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему человек умер после вакцинации.
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