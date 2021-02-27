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Эпидемиолог заявила, что COVID-19 станет сезонным заболеванием 

Даня Виттиг 5 часов назад
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что коронавирус может стать сезонной болезнью в течение двух лет. Этот процесс можно отследить уже сейчас. Об этом сообщает ТАСС.

"Возможно, это произойдет в течение ближайших 1–2 лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться. Об этом, например, мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020-го", — пояснила она.

Обычно подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями наблюдается осенью и весной. Поэтому теоретически подъемы заболеваемости коронавирусом также могут наблюдаться в эти времена года.
Она также отметила, что COVID-19 легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года.
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Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор
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