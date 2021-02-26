Кому нужна реабилитация после коронавируса 

Многие люди, перенесшие коронавирус, долго мучаются из-за его последствий. Известно, что среди побочных эффектов от COVID-19 есть долговременная потеря обоняния, выпадение волос, одышка и другие симптомы.
Те, кто перенесли коронавирус тяжело, проходят долгую реабилитацию по возвращению к нормальной жизни. Особенно тяжело восстановление дается тем, у кого были поражены легкие. При этом некоторым людям, которые перенесли COVID-19 в легкой форме, тоже нужна специальная реабилитация.
Смотрите видео и узнате, кому из переболевших нужно проходить восстановление под присмотром врачей, и как это происходит.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач объяснил, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19.