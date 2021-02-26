Врач объяснил, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19 

Вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что делать, если пациент заболел после первой прививки от коронавируса. Его слова передает «Вечерняя Москва».
«Если вы заболели простудным заболеванием после первой прививки от COVID-19, лечиться надо точно так же, как лечатся от ОРВИ: принимать, если надо, жаропонижающие препараты, обильное теплое питье».
Вторую прививку можно сделать, когда острый период заболевания пройдет, а температура тела придет в норму. Например, на одну-две недели позже предполагаемой даты, заверил Крючков.
При этом старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов выразил мнение, что отсрочить вторую прививку можно и на больший срок. По его словам, пауза между первым и вторым вакцинированием может быть увеличена на месяц без последствий.
Ранее "Рамблер" сообщал, можно ли не носить маску после вакцинации.