Евросоюз «опозорился», поскольку итальянская оперная певица вакцинировалась "Спутником V". Об этом сообщила Express.

Анна Мария Кьюри решила привиться, находясь на гастролях в России. Затем женщина раскритиковала нынешнюю ситуацию с вакцинацией в Европейском Союзе.

По ее словам, в Европе существует «огромная проблема» с поставками вакцины, и поставки «Спутник V» могли бы облегчить жизнь европейцам.

« [В Москве] магазины, театры — все открыто, и мы не можем понять, почему в Европе с этим так медлят», — сказала она.

По мнению журналистов издания, Брюссель «провалил» программу вакцинации, затягивая с поставками западных вакцин. В связи с этим некоторые европейские государства начинают искать пути получения российской вакцины, несмотря на запрет со стороны руководства ЕС.