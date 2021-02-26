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«Поставки „Спутник V“ могли бы облегчить жизнь европейцам» 

Даня Виттиг 23 минуты назад
«Поставки „Спутник V“ могли бы облегчить жизнь европейцам»
Фото: depositphotos.com
Евросоюз «опозорился», поскольку итальянская оперная певица вакцинировалась "Спутником V". Об этом сообщила Express.
Анна Мария Кьюри решила привиться, находясь на гастролях в России. Затем женщина раскритиковала нынешнюю ситуацию с вакцинацией в Европейском Союзе.
По ее словам, в Европе существует «огромная проблема» с поставками вакцины, и поставки «Спутник V» могли бы облегчить жизнь европейцам.

« [В Москве] магазины, театры — все открыто, и мы не можем понять, почему в Европе с этим так медлят», — сказала она.

По мнению журналистов издания, Брюссель «провалил» программу вакцинации, затягивая с поставками западных вакцин. В связи с этим некоторые европейские государства начинают искать пути получения российской вакцины, несмотря на запрет со стороны руководства ЕС.
Ранее "Рамблер" сообщал, что говорят о вакцинации переболевших COVID-19.
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