За сутки в России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 11,9% из них не имели клинических проявлений болезни.
Всего зафиксировано 428 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 722 человека.
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В целом, на сегодняшний день в России выявлено 4 223 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 304 летальных исхода, выздоровели 3 783 386 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что женщина полностью облысела из-за коронавируса.