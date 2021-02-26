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За сутки в России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 11,9% из них не имели клинических проявлений болезни.

Всего зафиксировано 428 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 722 человека.

Стопкоронавирус.рф

В целом, на сегодняшний день в России выявлено 4 223 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 304 летальных исхода, выздоровели 3 783 386 человек.