В РФ впервые с октября выявили менее 12 тысяч случаев COVID-19

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой COVID-19 — 11 823 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 11,1% без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0%
2. Республика Тыва 0,04%
3. Магаданская область 0,06%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 189 153 случая (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Зафиксировано 417 летальных исходов, полностью выздоровели 12 956 человек.
На сегодняшний день в России зафиксировано 4 189 153 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, полностью выздоровели 3 739 344 человек, скончалось 84 047 человек.
Ранее "Рамблер" рассказывал о генетической предрасположенности к тяжелой форме течения ковида.