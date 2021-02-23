В РФ впервые с октября выявили менее 12 тысяч случаев COVID-19

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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой COVID-19 — 11 823 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 11,1% без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,04%

3. Магаданская область 0,06%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 189 153 случая (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Зафиксировано 417 летальных исходов, полностью выздоровели 12 956 человек.

На сегодняшний день в России зафиксировано 4 189 153 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, полностью выздоровели 3 739 344 человек, скончалось 84 047 человек.