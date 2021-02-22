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Стали известны признаки эффективности вакцины от коронавируса 

Мария Грибова 5 часов назад
Стали известны признаки эффективности вакцины от коронавируса
Фото: РИА Новости
Доктор Аманда Кон из Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США рассказала о признаках, которые говорят об эффективности использованной вакцины. Такую информацию передает BGR.
К подобным симптомам относят боль в месте укола вакциной от COVID-19, усталость, а также лихорадку с субфебрильной температурой в пределах 37,1-38 градусов.
Кон также подчеркнула, что побочные эффекты обычно длятся несколько дней, и это не должно вызывать беспокойства.
Ране «Рамблер» писал о том, что глава ВОЗ призвал к тотальной вакцинации от коронавируса.
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