Стали известны признаки эффективности вакцины от коронавируса 

Доктор Аманда Кон из Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США рассказала о признаках, которые говорят об эффективности использованной вакцины. Такую информацию передает BGR.

К подобным симптомам относят боль в месте укола вакциной от COVID-19, усталость, а также лихорадку с субфебрильной температурой в пределах 37,1-38 градусов.

Кон также подчеркнула, что побочные эффекты обычно длятся несколько дней, и это не должно вызывать беспокойства.