Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Глава ВОЗ призвал к тотальной вакцинации от коронавируса 

Мария Грибова 23 минуты назад
Глава ВОЗ призвал к тотальной вакцинации от коронавируса
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что отсутствие или задержка вакцинации от коронавируса где-либо в мире может привести к распространению новых разновидностей инфекции и свести на нет эффективность имеющихся вакцин. Об этом рассказал в ходе выступления на брифинге в Женеве, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что отсутствие вакцинации в развивающихся странах ввиду отсутствия у них вакцины создаёт проблему не только для самих этих государств, но и для остальных стран — «с высокими доходами».

«Если этот вирус не будет побеждён повсеместно, то мы не сможем победить его в глобальном масштабе»,

— отметил Гебрейесус.
Ранее «Рамблер» писал о том, что вирусолог допустил совмещение разных вакцин от COVID-19.
Видео дня. Какие продукты помогут очистить сосуды
Коронавирус , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение