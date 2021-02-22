Глава ВОЗ призвал к тотальной вакцинации от коронавируса 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что отсутствие или задержка вакцинации от коронавируса где-либо в мире может привести к распространению новых разновидностей инфекции и свести на нет эффективность имеющихся вакцин. Об этом рассказал в ходе выступления на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что отсутствие вакцинации в развивающихся странах ввиду отсутствия у них вакцины создаёт проблему не только для самих этих государств, но и для остальных стран — «с высокими доходами».

«Если этот вирус не будет побеждён повсеместно, то мы не сможем победить его в глобальном масштабе»,

— отметил Гебрейесус.