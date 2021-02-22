Вирусолог допустил совмещение разных вакцин от COVID-19 

Профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что совмещать разные вакцины от коронавируса возможно. Однако для этого нужны официальные указания Минздрава или Роспотребнадзора . Этим он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«С точки зрения науки совмещать вакцины можно. Оно должно быть продумано, рекомендовано соответствующими инстанциями»,

— сказал Альтштейн.

Он также уточнил, что подобные совмещения делаются нередко. Например, применяют препараты от полиомиелита: сначала вводят инактивированную, а потом — живую вакцину. Однако против коронавируса живых вакцин нет.