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Вирусолог допустил совмещение разных вакцин от COVID-19 

Мария Грибова 2 часа назад
Вирусолог допустил совмещение разных вакцин от COVID-19
Фото: РИА Новости
Профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что совмещать разные вакцины от коронавируса возможно. Однако для этого нужны официальные указания Минздрава или Роспотребнадзора. Этим он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«С точки зрения науки совмещать вакцины можно. Оно должно быть продумано, рекомендовано соответствующими инстанциями»,

— сказал Альтштейн.
Он также уточнил, что подобные совмещения делаются нередко. Например, применяют препараты от полиомиелита: сначала вводят инактивированную, а потом — живую вакцину. Однако против коронавируса живых вакцин нет.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ученые назвали очки средством защиты от заражения коронавирусом.
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Коронавирус , Анатолий Альтштейн , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Радиостанция "Говорит Москва"
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